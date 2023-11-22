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За 2023 год в уральской столице отремонтировали 25 школ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 2023 году в Екатеринбурге отремонтировали 25 школ, что в четыре раза больше, чем в прошлом году, когда проводился ремонт в шести учреждениях. Об этом сообщали в мэрии уральской столицы.
Ремонт 25 школ в текущем году обошелся городу в 300 миллионов рублей, в трех из которых работы проводились при участии федеральных средств. Речь идет о школах №63, №140, №99. Для них также было закуплено новое оборудование и мебель.
Подчеркивается, что более 50 % в этом объеме составили объекты образования.
Ремонт 25 школ в текущем году обошелся городу в 300 миллионов рублей, в трех из которых работы проводились при участии федеральных средств. Речь идет о школах №63, №140, №99. Для них также было закуплено новое оборудование и мебель.
«Общий объем финансирования ремонта социальных объектов в текущем году составил почти 2 миллиарда рублей. Из них более 300 миллионов – поступления из федерального и областного бюджетов, а остальное – муниципальные средства»,
– отметили в пресс-службе городской администрации.
Подчеркивается, что более 50 % в этом объеме составили объекты образования.
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