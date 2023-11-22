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Бюджет Свердловской области на текущий год решили увеличить
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил изменения, предполагающие увеличение бюджета региона на текущий год на 16 миллиардов рублей за счет средств специального казначейского кредита из федерального бюджета.
Как сообщает региональный департамент информационной политики, данное решение было вызвано новыми прогнозами по налоговым доходам и безвозмездным поступлениям в казну области. Заявляется, что дополнительные средства будут направлены на решение актуальных вопросов в сфере здравоохранения, транспортного обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки.
В том числе:
– 2 миллиарда для обеспечения выплат ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка;
– 1,6 миллиарда на содержание автодорог регионального значения;
– 1,5 миллиарда на приобретение автобусов для уральских муниципалитетов;
– 900,5 миллиона на повышение доступности перевозок в пригородном железнодорожном транспорте.
Кроме этого, свыше 6 миллиардов рублей хотят направить на строительство станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле.
В результате доходны бюджета в Свердловской области на 2023 год должны будут составить 398,6 миллиарда рублей, а расходы – 418,3 миллиарда рублей.
Как сообщает региональный департамент информационной политики, данное решение было вызвано новыми прогнозами по налоговым доходам и безвозмездным поступлениям в казну области. Заявляется, что дополнительные средства будут направлены на решение актуальных вопросов в сфере здравоохранения, транспортного обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки.
В том числе:
– 2 миллиарда для обеспечения выплат ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка;
– 1,6 миллиарда на содержание автодорог регионального значения;
– 1,5 миллиарда на приобретение автобусов для уральских муниципалитетов;
– 900,5 миллиона на повышение доступности перевозок в пригородном железнодорожном транспорте.
Кроме этого, свыше 6 миллиардов рублей хотят направить на строительство станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле.
В результате доходны бюджета в Свердловской области на 2023 год должны будут составить 398,6 миллиарда рублей, а расходы – 418,3 миллиарда рублей.
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