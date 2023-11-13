Екатеринбуржцы стали больше помогать своим родителям деньгами





– рассказали «Вечерним ведомостям» аналитики. «Чем старше респонденты, тем чаще они оказывают постоянную материальную поддержку родителям: 18% среди респондентов моложе 34 лет, 29% среди россиян старше 45 лет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Размер финансовой помощи, которую екатеринбуржцы ежемесячно выделяют своим родителям, вырос за год на две тысячи рублей. Если в 2022 году жители уральской столицы помогали родителям 10 тысячами рублей, то в 2023 помощь уже составляет 12 тысяч.Такие данные приводят аналитики SuperJob. В среднем по России на материальную помощь родителям люди отводят 14 тысяч рублей в месяц.Специалисты подсчитали, что помогают своим родителям 66%, из которых 23% делают это постоянно, 34% – по необходимости, 9% – крайне редко. Наоборот, принимают финансовую помощь от родителей 16% опрошенных. Не помогают родителям и не принимают от них деньги 12% респондентов.Они также отмечают, что с ростом уровня дохода растет и количество респондентов, которые готовы помогать родителям деньгами на постоянной основе или по необходимости.