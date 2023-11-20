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Для свердловской полиции купят 237 новых автомобилей за 216 миллионов
Фото: Вечерние ведомости
Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД России намерено приобрести для свердловской полиции 237 новых автомобилей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Известно, что закупать планируют легковые машины у АО «Лада-Сервис» из Тольятти. На обновление автопарка готовы потратить 216 472 837 рублей – по 913 387,50 рубля за каждую Lada Granta.
Напомним, что в марте 2022 года стало известно, что екатеринбургским полицейским запретили использовать иномарки. Но сразу после этого начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых опроверг эту информацию, заявив, что речь идет не о полном запрете использования иномарок, а о краткосрочной приостановке работ по ремонту вышедших из строя автомобилей.
Известно, что закупать планируют легковые машины у АО «Лада-Сервис» из Тольятти. На обновление автопарка готовы потратить 216 472 837 рублей – по 913 387,50 рубля за каждую Lada Granta.
Напомним, что в марте 2022 года стало известно, что екатеринбургским полицейским запретили использовать иномарки. Но сразу после этого начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых опроверг эту информацию, заявив, что речь идет не о полном запрете использования иномарок, а о краткосрочной приостановке работ по ремонту вышедших из строя автомобилей.
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