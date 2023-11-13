



– объясняют специалисты. «Эти дополнительные издержки животноводческие и птицеводческие организации перенесли в цены готовой продукции – яиц, мяса птицы и свинины. В результате годовой рост цен на них ускорился. Подорожание мяса и птицы увеличило расходы производителей колбасных изделий»,





– утверждают в Центробанке. «В частности, цены на туры в Турцию в годовом сопоставлении росли медленнее, удешевление туров в ОАЭ ускорилось, а туры в Египет по сравнению с прошлым годом подешевели. В условиях повышения доступности поездок за границу спрос на туристические поездки внутри страны несколько снизился, поэтому не так быстро, как в сентябре, дорожали экскурсионные туры по России»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По данным на октябрь, годовой прирост цен в Свердловской области достиг 6,48%. Это выше, чем по Уральскому федеральному округу (5,35%), но ниже, чем по России в целом (6,69%), говорится в сообщении Центрального банка России.При этом в сентябре годовой прирост цен составлял 5,85%. Эксперты банка утверждают, что инфляция ускорилась из-за высокой активности потребителей и переноса в стоимость товаров и услуг дополнительных издержек производителей и поставщиков.Продовольственные товары сентябре превышали прошлогодний уровень на 3,24%, а в октябре – уже 4,76%. Аналитики центрального банка объясняют это ослаблением рубля, которое привело к росту расходов сельхозорганизаций на закупку импортных кормовых добавок, ветпрепаратов и запчастей к оборудованию.Цены на непродовольственные товары тоже изменились по сравнению с прошлым годом. Рост цен, по данным на сентябрь, составил 4,74%, и, по данным на октябрь, – 5,33%. Причина та же – ослабление рубля. Этим обусловлено ощутимое подорожание автомобилей, мебели, парфюмерии и косметики в октябре.Стоимость услуг в Свердловской области, наоборот, стала немного ниже. В сентябре цены на услуги превышали прошлогодний уровень на 11,08%, а в октябре – на 10,48%. Аналитики это объясняют, наоборот, укреплением рубля, которое произошло в октябре, а также расширением авиасообщения с популярными направлениями для отдыха.Годовая инфляция в Уральском федеральном округе в октябре увеличилась до 5,35% после 4,63% в сентябре. Годовая инфляция в целом по России выросла до 6,69% в октябре после 6% в сентябре. Основным фактором устойчивого роста цен в Банке России считают потребительским спросом, который позволяет переносить выросшие издержки в цены.По прогнозам специалистов Центробанка, годовая инфляция в стране в 2023 году должна сложиться в диапазоне 7,0–7,5% и с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2024 году снизиться до 4,0–4,5%.