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В столицу Урала прибыло шесть тонн искусственных елок
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В столицу Урала прибыл контейнер с шестью тоннами искусственных елок. Это одна из последних партий с новогодними товарами, сообщили уральские таможенники.
Всего искусственные елки составили около 90% всех поставок. Поставки гирлянд в этом году снизились: если в 2022 году электрические украшения составляли 15% от общего количества новогодних товаров, то в 2023 – только 10%. Количество елочных игрушек в этом году практически не изменилось.
По данным пресс-службы уральской таможни, с начал года в уральскую столицу оформили ввоз товаров для новогодних праздников весом 400 тонн более, чем на 900 тысяч долларов.
Известно, что основным поставщиком новогодней продукции является Китай.
«Традиционно пик новогодних поставок приходится на май и июнь, сейчас мы оформляем последние партии искусственных елок, гирлянд и игрушек»,
– рассказал «Вечерним ведомостям» начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
Всего искусственные елки составили около 90% всех поставок. Поставки гирлянд в этом году снизились: если в 2022 году электрические украшения составляли 15% от общего количества новогодних товаров, то в 2023 – только 10%. Количество елочных игрушек в этом году практически не изменилось.
По данным пресс-службы уральской таможни, с начал года в уральскую столицу оформили ввоз товаров для новогодних праздников весом 400 тонн более, чем на 900 тысяч долларов.
Известно, что основным поставщиком новогодней продукции является Китай.
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