В столицу Урала прибыло шесть тонн искусственных елок





– рассказал «Вечерним ведомостям» начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. «Традиционно пик новогодних поставок приходится на май и июнь, сейчас мы оформляем последние партии искусственных елок, гирлянд и игрушек»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столицу Урала прибыл контейнер с шестью тоннами искусственных елок. Это одна из последних партий с новогодними товарами, сообщили уральские таможенники.Всего искусственные елки составили около 90% всех поставок. Поставки гирлянд в этом году снизились: если в 2022 году электрические украшения составляли 15% от общего количества новогодних товаров, то в 2023 – только 10%. Количество елочных игрушек в этом году практически не изменилось.По данным пресс-службы уральской таможни, с начал года в уральскую столицу оформили ввоз товаров для новогодних праздников весом 400 тонн более, чем на 900 тысяч долларов.Известно, что основным поставщиком новогодней продукции является Китай.