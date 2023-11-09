Региональные власти заявили о росте поддержки малого и среднего бизнеса в Свердловской области





– подчеркнули в ДИПе. «Объем закупок крупных компаний с госучастием по 223-ФЗ у малых и средних предприятий Свердловской области составил с начала года более 183,4 миллиарда рублей или 40% прироста относительно аналогичного периода прошлого года. МСП-поставщиками стали почти 9 тысяч компаний»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские власти заявили, что поддержка малого и среднего бизнеса в регионе выросла почти в два раза, по сравнению с показателями предыдущего года. Заявляется, что поддержку получили более 1,6 тысячи местных компаний.Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики со ссылкой на генерального директора Корпорации МСП Александр Исаевич, выступавшего сегодня в кластере «Домна».С его слов, с начала года предприниматели получили финансовую поддержку на сумму более 48 миллионов рублей. Финансирование было предоставлено в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при помощи гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС), а также по льготной программе кредитования «1764».Александр Исаевич заявил, что у предпринимателей есть возможность привлекать финансирование на развитие бизнеса, пополнение оборотных средств или реализацию инвестиционных проектов. Для этого существуют четыре программы льготного кредитования: ПСК, «1764», программа инвесткредитования (ПСК+"1764″) и программа для инновационных компаний.Кроме этого, он отметил, что малый и средний бизнес может приобрести оборудование в льготный лизинг и расширить рынки сбыта и встроиться в производственные цепочки при помощи сервисов Цифровой платформы МСП.РФ.