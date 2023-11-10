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Наземное метро уральской столицы могут отдать в частные руки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Наземное метро в уральской столице планируют отдать в частные руки. Сейчас его строительство оценивается в 193 миллиарда рублей.
По мнению руководителя аналитического центра при правительстве России Константина Калинина, концессионное соглашение выгоднее государственно-частного партнерства, так как это, с его слов, позволит быстрее заключить договор и создавать дополнительные частные объекты. Об этом он заявил на форуме «Города России».
Напомним, что в конце октября глава Екатеринбурга Алексей Орлов опубликовал схему наземного метро, после чего жильцы домов, оказавшихся на зарезервированной для нового маршрута земле, испугались, что их снесут.
По мнению руководителя аналитического центра при правительстве России Константина Калинина, концессионное соглашение выгоднее государственно-частного партнерства, так как это, с его слов, позволит быстрее заключить договор и создавать дополнительные частные объекты. Об этом он заявил на форуме «Города России».
«Объем социально-экономических эффектов к 2035 году достигнет 331 миллиард рублей, прямой возраст инвестиций в виде доходов от продажи билетов и аренды – 38 миллиардов»,
– приводит слова Константина Калинина «ФедералПресс».
Напомним, что в конце октября глава Екатеринбурга Алексей Орлов опубликовал схему наземного метро, после чего жильцы домов, оказавшихся на зарезервированной для нового маршрута земле, испугались, что их снесут.
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