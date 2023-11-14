Количество самозанятых в Свердловской области за три года выросло в пять раз





– сообщил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. «В среднем в месяц регистрируется около 6,5 тысячи новых самозанятых – то есть больше 200 человек в день. Мы прогнозируем, что к концу 2023 года сумма уплаченных ими налогов составит порядка 1,5 миллиарда рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области за три года в пять раз выросло количество самозанятых и превысило 248,6 тысячи человек. Ежедневно этот статус в Свердловской области оформляют более 200 уральцев, заявляют в региональном ДИПе.Он также уверен, что рост обеспечен поддержкой самозанятых, в рамках которой люди с данным статусом имеют удобный для них налоговый режим.Кроме этого, со слов директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличива, самозанятые могут получить заем по минимальной на рынке ставке, равной половине ключевой ставки ЦБ РФ.