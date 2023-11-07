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Двум свердловским муниципалитетам пообещали 34,4 миллиона на благоустройство

15.05 Среда, 15 ноября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области порядка 34,4 миллионов рублей, которые удалось сэкономить при реализации проектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», хотят направить Верхнему Тагилу и Верхней Туре.

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, большую часть суммы – 33,1 миллиона рублей – свердловские власти планируют передать Верхнему Тагилу на завершение благоустройства улицы Ленина, где подрядчик, как утверждается, работает с опережением графика. По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, заключенный на 2023-2025 года, выполнен уже почти на 95%.

Оставшиеся деньги – 1,3 миллиона рублей, – достанутся Верхней Туре. Предполагается, что они пойдут на проведение дополнительных работ по благоустройству территории в районе «Рига».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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