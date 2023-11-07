Двум свердловским муниципалитетам пообещали 34,4 миллиона на благоустройство

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области порядка 34,4 миллионов рублей, которые удалось сэкономить при реализации проектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», хотят направить Верхнему Тагилу и Верхней Туре.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, большую часть суммы – 33,1 миллиона рублей – свердловские власти планируют передать Верхнему Тагилу на завершение благоустройства улицы Ленина, где подрядчик, как утверждается, работает с опережением графика. По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, заключенный на 2023-2025 года, выполнен уже почти на 95%.Оставшиеся деньги – 1,3 миллиона рублей, – достанутся Верхней Туре. Предполагается, что они пойдут на проведение дополнительных работ по благоустройству территории в районе «Рига».