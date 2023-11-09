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В 2024 году в Свердловской области планируют отремонтировать 200 километров дорог
Фото: Вечерние ведомости
В следующем году в Свердловской области планируют отремонтировать 200 километров дорог. Предполагается, что все работы обойдутся бюджету региона в 26 миллиардов рублей.
Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального Заксобрания. По его словам, в уральской столице также планируется увеличить количество полос, реконструировать транспортные развязки на участке северного полукольца ЕКАД и завершить строительство развязки в районе переулка Базового.
Кроме этого, учитывается запуск федеральной трассы М-12 «Восток». Свердловские власти уже в следующем году хотят открыть движение по трассе до Казани.
Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального Заксобрания. По его словам, в уральской столице также планируется увеличить количество полос, реконструировать транспортные развязки на участке северного полукольца ЕКАД и завершить строительство развязки в районе переулка Базового.
Кроме этого, учитывается запуск федеральной трассы М-12 «Восток». Свердловские власти уже в следующем году хотят открыть движение по трассе до Казани.
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