В 2024 году в Свердловской области планируют отремонтировать 200 километров дорог

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В следующем году в Свердловской области планируют отремонтировать 200 километров дорог. Предполагается, что все работы обойдутся бюджету региона в 26 миллиардов рублей.Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального Заксобрания. По его словам, в уральской столице также планируется увеличить количество полос, реконструировать транспортные развязки на участке северного полукольца ЕКАД и завершить строительство развязки в районе переулка Базового.Кроме этого, учитывается запуск федеральной трассы М-12 «Восток». Свердловские власти уже в следующем году хотят открыть движение по трассе до Казани.