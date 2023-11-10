



– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УК «Аэропорты Регионов» . «К прямым рейсам авиакомпании "Белавиа" по понедельникам и пятницам добавились рейсы по субботам, которые выполняет авиакомпания RedWings с промежуточной остановкой в Самаре»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Количество рейсов из Екатеринбурга в Минск увеличили до трех. Если раньше перелеты по данному направлению выполняла авиакомпания «Белавиа», то теперь летать в столицу Беларуси будет еще и RedWings.При этом отмечается, что перелет RedWings выполняется без замены воздушного судна в пункте промежуточной остановки. Получать и сдавать багаж заново там не придется. Он регистрируется в первоначальном пункте вылета и перевозится до конечного пункта назначения.Сама промежуточная остановка составляет 1 час 25 минут. Общее время в пути Екатеринбург – Самара – Минск составит менее 6 часов, и также в обратном направлении. Перевозить на этом маршруте пассажиров будут на самолетах Sukhoi Superjet 100.