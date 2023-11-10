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Количество рейсов из Екатеринбурга в Минск увеличили до трех
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Количество рейсов из Екатеринбурга в Минск увеличили до трех. Если раньше перелеты по данному направлению выполняла авиакомпания «Белавиа», то теперь летать в столицу Беларуси будет еще и RedWings.
При этом отмечается, что перелет RedWings выполняется без замены воздушного судна в пункте промежуточной остановки. Получать и сдавать багаж заново там не придется. Он регистрируется в первоначальном пункте вылета и перевозится до конечного пункта назначения.
Сама промежуточная остановка составляет 1 час 25 минут. Общее время в пути Екатеринбург – Самара – Минск составит менее 6 часов, и также в обратном направлении. Перевозить на этом маршруте пассажиров будут на самолетах Sukhoi Superjet 100.
«К прямым рейсам авиакомпании "Белавиа" по понедельникам и пятницам добавились рейсы по субботам, которые выполняет авиакомпания RedWings с промежуточной остановкой в Самаре»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УК «Аэропорты Регионов».
При этом отмечается, что перелет RedWings выполняется без замены воздушного судна в пункте промежуточной остановки. Получать и сдавать багаж заново там не придется. Он регистрируется в первоначальном пункте вылета и перевозится до конечного пункта назначения.
Сама промежуточная остановка составляет 1 час 25 минут. Общее время в пути Екатеринбург – Самара – Минск составит менее 6 часов, и также в обратном направлении. Перевозить на этом маршруте пассажиров будут на самолетах Sukhoi Superjet 100.
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