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Экспертиза одобрила возможность строительства мусорного полигона в Сысертском районе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение после исследования участка, на котором корпорация Артёма Бикова и Алексея Боброва планирует построить мусорный полигон — согласно её выводам, на указанном участке возможно проведение земляных, строительных мелиоративных и хозяйственных работ. Акт экспертизы выложен на сайте Свердлохранкультуры.
Экспертиза проводилась в Тюмени экспертом Светланой Берлиной, заказчиком выступило ООО НПЦ «Митра-Югра», зарегистрированное в Ханты-Мансийске.
В ходе анализа привлечённых источников и архивных материалов, результатов археологического обследования какие-либо сведения об объектах культурного наследия, объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия, расположенных на участке, отводимом по проекту: «Комплекс по обращению с ТКО для муниципального образования «город Екатеринбург» и Екатеринбургской агломерации» в Сысертском районе Свердловской области» – отсутствуют, — говорится в выводах экспертизы.
Историко-культурная экспертиза — лишь одна из ряда процедур, которые необходимо пройти для начала строительства мусорного полигона или, как его называют заказчики, экокластера. Помимо неё нужно изменить категорию земли, поскольку сейчас участок под полигон отнесён к землям сельскохозяйственного назначения. Для этого 8 ноября и.о. мэра Сысерти Сергей Воробьёв инициировал изменение генплана Сысертского городского округа, общественные обсуждения по этому вопросу продлятся до 1 декабря 2023 года, они будут включать в себя и очные публичные слушания 25 и 26 ноября 2023 года. После изменения Генплана необходимо будет провести экологическую экспертизу проекта.
Полигон с мусороперерабатывающим предприятием планируют разместить на участке площадью 164,8 га рядом с деревней Андреевка, расположенной в 31 километре от Сысерти и в 18 километрах от города Снежинска Челябинской области. Оператором проекта выступает компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым. Биков и Бобров также являются бенефициарами регионального оператора по обращению с ТКО «Рифей» — одного из трёх регоператоров Свердловской области.
Экспертиза проводилась в Тюмени экспертом Светланой Берлиной, заказчиком выступило ООО НПЦ «Митра-Югра», зарегистрированное в Ханты-Мансийске.
В ходе анализа привлечённых источников и архивных материалов, результатов археологического обследования какие-либо сведения об объектах культурного наследия, объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия, расположенных на участке, отводимом по проекту: «Комплекс по обращению с ТКО для муниципального образования «город Екатеринбург» и Екатеринбургской агломерации» в Сысертском районе Свердловской области» – отсутствуют, — говорится в выводах экспертизы.
Историко-культурная экспертиза — лишь одна из ряда процедур, которые необходимо пройти для начала строительства мусорного полигона или, как его называют заказчики, экокластера. Помимо неё нужно изменить категорию земли, поскольку сейчас участок под полигон отнесён к землям сельскохозяйственного назначения. Для этого 8 ноября и.о. мэра Сысерти Сергей Воробьёв инициировал изменение генплана Сысертского городского округа, общественные обсуждения по этому вопросу продлятся до 1 декабря 2023 года, они будут включать в себя и очные публичные слушания 25 и 26 ноября 2023 года. После изменения Генплана необходимо будет провести экологическую экспертизу проекта.
Место под будущий полигон и мусороперерабатывающий завод. Иллюстрация: документация историко-культурной экспертизы
Полигон с мусороперерабатывающим предприятием планируют разместить на участке площадью 164,8 га рядом с деревней Андреевка, расположенной в 31 километре от Сысерти и в 18 километрах от города Снежинска Челябинской области. Оператором проекта выступает компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым. Биков и Бобров также являются бенефициарами регионального оператора по обращению с ТКО «Рифей» — одного из трёх регоператоров Свердловской области.
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