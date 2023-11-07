Возрастное ограничение 18+

Экспертиза одобрила возможность строительства мусорного полигона в Сысертском районе

19.51 Воскресенье, 12 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение после исследования участка, на котором корпорация Артёма Бикова и Алексея Боброва планирует построить мусорный полигон — согласно её выводам, на указанном участке возможно проведение земляных, строительных мелиоративных и хозяйственных работ. Акт экспертизы выложен на сайте Свердлохранкультуры.

Экспертиза проводилась в Тюмени экспертом Светланой Берлиной, заказчиком выступило ООО НПЦ «Митра-Югра», зарегистрированное в Ханты-Мансийске.

В ходе анализа привлечённых источников и архивных материалов, результатов археологического обследования какие-либо сведения об объектах культурного наследия, объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия, расположенных на участке, отводимом по проекту: «Комплекс по обращению с ТКО для муниципального образования «город Екатеринбург» и Екатеринбургской агломерации» в Сысертском районе Свердловской области» – отсутствуют, — говорится в выводах экспертизы.

Историко-культурная экспертиза — лишь одна из ряда процедур, которые необходимо пройти для начала строительства мусорного полигона или, как его называют заказчики, экокластера. Помимо неё нужно изменить категорию земли, поскольку сейчас участок под полигон отнесён к землям сельскохозяйственного назначения. Для этого 8 ноября и.о. мэра Сысерти Сергей Воробьёв инициировал изменение генплана Сысертского городского округа, общественные обсуждения по этому вопросу продлятся до 1 декабря 2023 года, они будут включать в себя и очные публичные слушания 25 и 26 ноября 2023 года. После изменения Генплана необходимо будет провести экологическую экспертизу проекта.


Место под будущий полигон и мусороперерабатывающий завод. Иллюстрация: документация историко-культурной экспертизы


Полигон с мусороперерабатывающим предприятием планируют разместить на участке площадью 164,8 га рядом с деревней Андреевка, расположенной в 31 километре от Сысерти и в 18 километрах от города Снежинска Челябинской области. Оператором проекта выступает компания «Экологические системы», связанная с владельцами «Корпорации СТС» Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым. Биков и Бобров также являются бенефициарами регионального оператора по обращению с ТКО «Рифей» — одного из трёх регоператоров Свердловской области.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Прокуратура проиграла суд по оспариванию лишения усадьбы Белинькова статуса памятника архитектуры
07 ноября 2023
Активисты насчитали 124 дерева на участке «Собачьего парка», который хотят застроить
12 ноября 2023
Первоуральская прокуратура добилась ремонта стелы «Европа Азия»
07 ноября 2023
Прокуратура организовала проверку после сообщений о тараканах в екатеринбургской школе
10 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбурженка сломала нос в бассейне на крыше «Высоцкого», но суд встал на сторону его владельцев

Чтобы установить самого владельца сооружения, потребовалось несколько заседаний
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:51 Экспертиза одобрила возможность строительства мусорного полигона в Сысертском районе
18:37 Свердловские власти обещают заменить 410 лифтов до конца 2023 года
17:42 В начале рабочей недели в Свердловской области будет плюсовая температура
16:38 Активисты насчитали 124 дерева на участке «Собачьего парка», который хотят застроить
15:57 «Автомобилист» одержал победу над «Адмиралом» по буллитам
14:59 Екатеринбуржцы под присмотром полиции посчитали деревья в парке 50-летия ВЛКСМ, которые хотят вырубить
12:33 13% жителей Екатеринбурга заявили об онлайн-посещении врачей
11:36 На свердловской трассе в аварии погиб водитель «семерки»
11:20 «Автомобилист» проведет воскресный матч на выезде во Владивостоке
10:36 За сутки в Екатеринбурге автомобили дважды сбили пешеходов
20:00 На крыльце магазина в Ревде убили женщину
19:47 Естественная убыль населения в Свердловской области составила более 10 тысяч человек
18:01 ФК «Урал» завершил первый круг очередным поражением
16:46 Промышленное производство в Свердловской области выросло на 12% за год
16:12 Пенсионерам в Екатеринбурге отключили электричество после получения квитанции за услуги ЖКХ на 150 тысяч рублей
13:30 Свердловская ГИБДД выпустила предупреждения для автомобилистов и пешеходов из-за тумана
12:22 Один человек погиб в ДТП в Екатеринбурге
11:19 Чарующие фотографии сближения Луны и Венеры запечатлел уральский фотограф
10:33 Из Екатеринбурга запустят прямой рейс на зимний Байкал
09:57 Екатеринбург проснулся в субботнем тумане
21:13 Несколько серьёзных автоаварий усложнили ситуацию на дорогах Екатеринбурга
20:42 Свердловский военком Сергей Чекасин найден мёртвым в Краснотурьинске
20:14 При попытке поджечь военкомат в Каменске-Уральском задержана пенсионерка
19:44 В Сысерти устроят «Бажовские посиделки»
19:10 Кедровскому насильнику собственной дочери избрали меру пресечения
18:43 Лекция «про ёжика» прозвучит в Ельцин Центре для слепых
Все новости Свердловской области
18:48 КС Киргизии пересмотрел свое решение и запретил использовать матчество
17:17 В Иерусалиме протестующие потребовали отставки премьер-министра Нетаньяху
16:55 Глава Тинькофф Банка заявил, что в сфере IT «жуткий» дефицит кадров
16:02 В Подмосковье обрушился автомобильный мост, возбуждено дело о халатности
15:42 Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден
15:22 Второй регион в РФ объявил об отказе частных клиник от абортов
14:46 В Совете Федерации просят заблокировать более 50 VPN-сервисов
14:10 Мэр томского города остановил опрос о своей отставке и заявил, что никуда не уйдет
12:23 В Малайзии будут признавать российские ученые степени
11:51 В Иркутской области будут судить экс-министра, который вернул в бюджет 490 млн рублей
11:16 СМИ: в Волгограде проводники устроили забастовку
10:41 На Чукотке пропал самолет Ан-2
16:59 Мэр томского города устал от жалоб на грязь и пообещал уволиться, если за это проголосуют жители
15:54 Глава ЦБ: основная проблема экономики в РФ — нехватка рабочей силы
15:29 Частные клиники Крыма «добровольно» отказались от проведения абортов
14:50 В Москве полиция увезла семерых воспитанников детсада в отделение
12:24 В США профсоюз киноактеров объявил о завершении забастовки после сделки со студиями
11:29 В МВД Абхазии не подтверждают информацию о проникновении диверсантов
11:14 США нанесли авиаудар по складу оружия в Сирии «в порядке самообороны»
18:20 Матвиенко считает, что нужно сменить «совковое» название Роспотребнадзора
17:43 Мамам, досрочно вышедшим из декрета, сохранят ежемесячные выплаты
17:26 В Люберцах вооруженный мачете мужчина напал на прохожих
16:53 В Тюменской области уволили учителя, которая пнула третьеклассника
16:15 Следствие просит арестовать замминистра внутренних дел Дагестана
15:45 В Пермском крае зафиксированы случаи гонконгского гриппа
14:45 В Челябинской области мигрантам запретили работать в общественном транспорте и такси
Все новости России и мира
19:51 Экспертиза одобрила возможность строительства мусорного полигона в Сысертском районе
18:37 Свердловские власти обещают заменить 410 лифтов до конца 2023 года
17:42 В начале рабочей недели в Свердловской области будет плюсовая температура
16:38 Активисты насчитали 124 дерева на участке «Собачьего парка», который хотят застроить
15:57 «Автомобилист» одержал победу над «Адмиралом» по буллитам
14:59 Екатеринбуржцы под присмотром полиции посчитали деревья в парке 50-летия ВЛКСМ, которые хотят вырубить
12:33 13% жителей Екатеринбурга заявили об онлайн-посещении врачей
11:36 На свердловской трассе в аварии погиб водитель «семерки»
11:20 «Автомобилист» проведет воскресный матч на выезде во Владивостоке
10:36 За сутки в Екатеринбурге автомобили дважды сбили пешеходов
20:00 На крыльце магазина в Ревде убили женщину
19:47 Естественная убыль населения в Свердловской области составила более 10 тысяч человек
18:01 ФК «Урал» завершил первый круг очередным поражением
16:46 Промышленное производство в Свердловской области выросло на 12% за год
16:12 Пенсионерам в Екатеринбурге отключили электричество после получения квитанции за услуги ЖКХ на 150 тысяч рублей
13:30 Свердловская ГИБДД выпустила предупреждения для автомобилистов и пешеходов из-за тумана
12:22 Один человек погиб в ДТП в Екатеринбурге
11:19 Чарующие фотографии сближения Луны и Венеры запечатлел уральский фотограф
10:33 Из Екатеринбурга запустят прямой рейс на зимний Байкал
09:57 Екатеринбург проснулся в субботнем тумане
21:13 Несколько серьёзных автоаварий усложнили ситуацию на дорогах Екатеринбурга
20:42 Свердловский военком Сергей Чекасин найден мёртвым в Краснотурьинске
20:14 При попытке поджечь военкомат в Каменске-Уральском задержана пенсионерка
19:44 В Сысерти устроят «Бажовские посиделки»
19:10 Кедровскому насильнику собственной дочери избрали меру пресечения
18:43 Лекция «про ёжика» прозвучит в Ельцин Центре для слепых
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK