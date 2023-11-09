Свердловские власти обещают заменить 410 лифтов до конца 2023 года

Алиса Левина © Вечерние ведомости

410 лифтов обещают заменить в многоквартирных домах в Свердловской области до конца 2023 года. Об этом вещает департамент информационной политики региона.По заявленным ведомством данным, уже заменено 338 лифтов. Средства этажного передвижения уже запущены. Сообщается, что общая сумма трат на лифты 1,3 млрд рублей.Власти также обещают, что выделят дополнительно деньги из бюджета, а кроме того, речь идёт в основном о деньгах, которые уральцы платят за капремонт.При этом лифты заменяют те, которым больше 25 лет.