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Промышленное производство в Свердловской области выросло на 12% за год
Фото: ВВ
В сравнении с показателями прошлого года промышленное производство в Свердловской области выросло на 12 %.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала временно исполняющая обязанности руководителя Свердловскстата Антонина Перунова, речь об аналогичном периоде за прошлый и нынешний годы.
Кроме того, по словам Перуновой, Свердловская область вошла в топ-10 регионов по темпу ввода жилья.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала временно исполняющая обязанности руководителя Свердловскстата Антонина Перунова, речь об аналогичном периоде за прошлый и нынешний годы.
Кроме того, по словам Перуновой, Свердловская область вошла в топ-10 регионов по темпу ввода жилья.
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