Промышленное производство в Свердловской области выросло на 12% за год

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В сравнении с показателями прошлого года промышленное производство в Свердловской области выросло на 12 %.Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала временно исполняющая обязанности руководителя Свердловскстата Антонина Перунова, речь об аналогичном периоде за прошлый и нынешний годы.Кроме того, по словам Перуновой, Свердловская область вошла в топ-10 регионов по темпу ввода жилья.