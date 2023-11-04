Из Екатеринбурга запустят прямой рейс на зимний Байкал

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала прямой рейс из Екатеринбурга в Иркутск и обратно. Сообщается, что рейс в прибайкальный город будет каждую пятницу, а на Урал можно вернуться каждую субботу.Рейсы запустят с 24 ноября – в Иркутск, и с 25 ноября – в Екатеринбург. Минимальную стоимость билетов озвучивают в 10 тысяч рублей (в одну сторону).Старинный сибирский город Иркутск является одним из крупнейших городов, из которого можно посетить уникальное озеро Байкал. В самом Иркутске плюс три часа к времени Екатеринбурга.