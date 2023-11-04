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Из Екатеринбурга запустят прямой рейс на зимний Байкал
Фото: Владислав Постников / ВВ
Авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала прямой рейс из Екатеринбурга в Иркутск и обратно. Сообщается, что рейс в прибайкальный город будет каждую пятницу, а на Урал можно вернуться каждую субботу.
Рейсы запустят с 24 ноября – в Иркутск, и с 25 ноября – в Екатеринбург. Минимальную стоимость билетов озвучивают в 10 тысяч рублей (в одну сторону).
Старинный сибирский город Иркутск является одним из крупнейших городов, из которого можно посетить уникальное озеро Байкал. В самом Иркутске плюс три часа к времени Екатеринбурга.
Рейсы запустят с 24 ноября – в Иркутск, и с 25 ноября – в Екатеринбург. Минимальную стоимость билетов озвучивают в 10 тысяч рублей (в одну сторону).
Старинный сибирский город Иркутск является одним из крупнейших городов, из которого можно посетить уникальное озеро Байкал. В самом Иркутске плюс три часа к времени Екатеринбурга.
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