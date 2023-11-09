Возрастное ограничение 18+
Возле ЦПКиО Екатеринбурга хотят возвести квартал на пять тысяч человек
Фото: проектная документация
В Екатеринбурге до 2035 года хотят застроить участок земли возле ЦПКиО. Там хотят возвести жилой квартал на пять тысяч человек. Это следует из документов, опубликованных в рамках общественных обсуждений.
Речь идет об участке в 20,8 гектаров в границах улицы Щорса – западная граница Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского – правый берег реки Исети.
Согласное проектной документации жилая застройка будет представлена секционными жилыми домами высотой от пяти до восьми жилых этажей. Площадь проектируемого жилищного фонда должна составить 160 000 квадратных метров, а расчетная численность жильцов – 5333 человека.
Речь идет об участке в 20,8 гектаров в границах улицы Щорса – западная граница Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского – правый берег реки Исети.
Согласное проектной документации жилая застройка будет представлена секционными жилыми домами высотой от пяти до восьми жилых этажей. Площадь проектируемого жилищного фонда должна составить 160 000 квадратных метров, а расчетная численность жильцов – 5333 человека.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В парке Маяковского произошёл пожар
05 ноября 2023
05 ноября 2023