В центре уральской столицы хотят возвести две стометровые башни

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В центре столицы Урала на улице Маршала Жукова хотят построить две стометровые башни, одну из которых планируют возвести к 2025 году, а вторую – к 2026.Речь идет о месте, где в 2007 году начиналось строительство офисных зданий с апартаментами, которое практически сразу заморозили. Сейчас проект решили возродить, дав ему название Re:Volution Towers, пишет портал «Е1». Известно, что нижние этажи отдадут под коммерческие помещения, а все, что выше, будет жилым. Высота каждой башни составит 99,5 метра.На первых четырех этажах хотят разместить офисы, торговые точки и паркинг на 485 машино-мест, на пятом этаже обоих башен – общественный центр, выше – жилые апартаменты площадью от 50 до 125 квадратных метров. Между башнями хотят сделать сквер общей площадью 8,6 тысячи квадратных метров.