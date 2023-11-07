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В Екатеринбурге большинство покупателей новостроек берут ипотеку на 30 лет
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге к концу года средний срок ипотечного кредита на рынке строящегося жилья в уральской столице превысил уровень в 24 года.
По данным аналитической платформы bnMAP.pro, 47% ипотечных кредитов, выданных под залог договора долевого строительства, предоставлялись покупателям на 30 лет. Два года назад доля таких заемщиков была на уровне 15%. Тогда большинство кредитов в среднем оформлялось на 20 лет.
На сегодняшний день на 20 лет ипотеку берут 17%, а на 10 лет – лишь 4%, подсчитали аналитики.
По данным аналитической платформы bnMAP.pro, 47% ипотечных кредитов, выданных под залог договора долевого строительства, предоставлялись покупателям на 30 лет. Два года назад доля таких заемщиков была на уровне 15%. Тогда большинство кредитов в среднем оформлялось на 20 лет.
На сегодняшний день на 20 лет ипотеку берут 17%, а на 10 лет – лишь 4%, подсчитали аналитики.
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