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«Уральские авиалинии» нашли способ вернуть право летать за границу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Уральским авиалиниям» удалось достигнуть договоренностей с подконтрольным Росавиации ООО «НЛК Финанс» – о лизинге на 17 лет, по истечении которых 19 самолетов Airbus перейдут в собственность авиакомпании.
По информации издания «Коммерсант», стороны не могли прийти к соглашению с лета из-за требования «НЛК Финанс» ежегодно переводить лизингодателю до 40% чистой прибыли. В итоге это условие было отменено. Ранее ООО «НЛК Финанс» помогло «Аэрофлоту» выкупить самолеты у западных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) без таких условий.
В настоящее время успешно переоформить самолеты иностранных арендодателей в российскую собственность до истечения соответствующих лицензий Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США удалось лишь «Аэрофлоту». Срок действия лицензий OFAC истек в конце сентября. Сообщалось, что лизингодатель «Уральских авиалиний» смог договориться с Минфином США о продлении до 31 октября разрешения на перевод средств в рамках страхового урегулирования. В начале ноября Росавиация забрала у «Уральских авиалиний» допуски к части зарубежных рейсов, дав авиакомпании срок две недели на подписание договора с «НЛК Финанс» и лизингодателем.
«НЛК-Финанс» — это дочерняя структура страховой компании НСК, созданной в конце 2022 года для страхования рисков российской авиационной отрасли и авиаперевозчиков, возникших в связи с западными санкциями и перекрытием возможности традиционных механизмов авиастрахования. Минфин России выделил из ФНБ на деятельность «НЛК-Финанс» около 35 миллиардов рублей.
По информации издания «Коммерсант», стороны не могли прийти к соглашению с лета из-за требования «НЛК Финанс» ежегодно переводить лизингодателю до 40% чистой прибыли. В итоге это условие было отменено. Ранее ООО «НЛК Финанс» помогло «Аэрофлоту» выкупить самолеты у западных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) без таких условий.
В настоящее время успешно переоформить самолеты иностранных арендодателей в российскую собственность до истечения соответствующих лицензий Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США удалось лишь «Аэрофлоту». Срок действия лицензий OFAC истек в конце сентября. Сообщалось, что лизингодатель «Уральских авиалиний» смог договориться с Минфином США о продлении до 31 октября разрешения на перевод средств в рамках страхового урегулирования. В начале ноября Росавиация забрала у «Уральских авиалиний» допуски к части зарубежных рейсов, дав авиакомпании срок две недели на подписание договора с «НЛК Финанс» и лизингодателем.
«НЛК-Финанс» — это дочерняя структура страховой компании НСК, созданной в конце 2022 года для страхования рисков российской авиационной отрасли и авиаперевозчиков, возникших в связи с западными санкциями и перекрытием возможности традиционных механизмов авиастрахования. Минфин России выделил из ФНБ на деятельность «НЛК-Финанс» около 35 миллиардов рублей.
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