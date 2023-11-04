Самыми популярными направлениями из Екатеринбурга в ноябрьские праздники стали Москва и Тюмень

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Из Екатеринбурга на ноябрьские праздники чаще улетают в Москву, а уезжают на поезде в Тюмень. Такие данные приводятся в исследовании tutu.Сообщается, что 34% всех авиабилетов на праздничные выходные выпали на Москву, Сочи – 20%, потом Санкт-Петербург (17) и Омск с Нижневартовском (по 4.7 и 2.3 процентов соответственно).А вот с железнодорожными направлениями все куда более по-уральски. Так, первое место заняла Тюмень (впрочем, возможно, родственники многочисленных родом оттуда чиновников на Урале живут до сих пор в Тюмени и это просто они поехали домой). Дальше – Пермь, Казань, Югорск, и снова Омск. Последний стал единственным городом в топ-5, который входит в самые популярные авиа- и ЖД-направления.К слову, сам Екатеринбург вошёл в топ-5 популярных жд-направлений у жителей России. «Город бесов» опередили Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону.Пятерка же по всей России авиа-направлений выглядит так: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды.