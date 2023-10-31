Верхняя Пышма показала концепт благоустройства южной части города

Иллюстрация: пресс-служба администрации Верхней Пышмы





– отмечают в пресс-службе мэрии Верхней Пышмы. «Особое внимание при реализации проекта комплексного благоустройства территории будет уделено инфраструктуре, ориентированной на изменяющуюся схему движения муниципального и междугороднего общественного транспорта»,

Иллюстрация: пресс-служба администрации Верхней Пышмы





– рассказали в верхнепышминской мэрии. «На рассматриваемой территории появится культурная зона с игровыми комплексами, амфитеатром, сценической площадкой и лекторием. В познавательной зоне предполагается разместить уличную библиотеку, игровые комплексы, обеспечивающие нейродинамическое развитие детей разного возраста, в зоне спортивных игр – тренажеры под навесами, пункты проката инвентаря, в зоне ожидания – площадки для тихого отдыха, зарядки для телефона, навигация, а в парковой – беседки, музыкальные качели и аттракционы»,

Иллюстрация: пресс-служба администрации Верхней Пышмы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Администрация Верхней Пышмы показала концепт благоустройства южной части города. Речь идет о территории в районе проспекта Успенский и улиц Октябрьская и Александра Козицына вокруг существующего трамвайного кольца.Сейчас там, с внешней стороны территории, на которой хотят создать современное общественное пространство, находятся Дворец самбо и единоборств, здание гастрольного универсального театра, Дворец технического творчества «Кванториум» и транспортная эстакада, проходящая вдоль музейного комплекса.Проект предусматривает прогулочные аллеи, спортивные площадки со взрослыми тренажерами и детским спортивным оборудованием, площадки для отдыха, велосипедные дорожки для детей и взрослых. Также пространство заполнят скульптурно-парковыми композициями, зонами кафе, цветниками, беседками, скамейками с модулями для подзарядки телефонов, велопарковками, качелями и другим.Кроме этого, там хотят посадить Яблоню сибирскую, Липу сердцевидную, Иргу канадскую, Сосну кедровую, барбарис Тунберга, Спирею серая, Березу повислую, Ольху серую и Овсянницу метельчатую.В рамках развития транспортной инфраструктуры на юге города хотят сделать перехватывающую парковку на 466 машиномест и автобусную станцию на три поста высадки-посадки пассажиров. В зоне ожидания обещают разместить площадку тихого отдыха, предусматривающую места для зарядки телефонов, точки кафе и навигационные указатели.В остановочном комплексе разместят зал ожидания, установят электронное табло с информацией о ближайших рейсах общественного транспорта. В помещении — теплые полы, систему вентиляции и климат-контроль. Внутри остановочного комплекса предполагается разместить санитарные комнаты, в том числе, оборудованные для инвалидов и родителей с маленькими детьми. Также в здании разместится точка общественного питания. Для безопасности пассажиров по периметру и внутри здания установят круглосуточное видеонаблюдение.Как отмечают в администрации городского округа, работа по созданию благоустроенного современного пространства станет логичным продолжением по развитию территории Верхней Пышмы, которая еще до недавнего времени являлась «пустырем».