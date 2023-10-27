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Таможенники не пропустили в Свердловскую область 1,5 тонны клубники
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Уральские таможенники не пропустили в Свердловскую область 1,5 тонны клубники из Казахстана из-за того, что в фитосанитарном сертификате отсутствовали сведения об отправителе товара.
При таких обстоятельствах ввоз товара считается незаконным, поэтому грузовик со свежей клубникой отправили обратно в Казахстан.
«Это является нарушением правил перемещения подкарантинной продукции. Сотрудники Россельхознадзора возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления.
При таких обстоятельствах ввоз товара считается незаконным, поэтому грузовик со свежей клубникой отправили обратно в Казахстан.
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