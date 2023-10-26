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Рядом с Екатеринбургом хотят построить микрорайон на 160 тысяч квадратных метров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Рядом с Екатеринбургом хотят построить жилой микрорайон площадью 160 квадратных метров, срок возведения которого оценивается в десять с половиной лет.
Как сообщили в пресс службе АО «ДОМ.РФ», под строительство квартала на торги выставлено право аренды земельного участка площадью 249,3 гектара в пяти километрах от села Черданцево в Сысертском районе. Начальная цена аренды составляет 23,34 миллиона рублей.
Предполагается, что в этом месте будут строить индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома. Также ожидается, что в новом микрорайоне предусмотрят строительство объектов инфраструктуры, организацию детских и спортивных площадок, благоустройство и озеленение территории.
Заявки на участие в торгах готовы принимать до 27 ноября. Аукцион должен состояться 1 декабря.
Как сообщили в пресс службе АО «ДОМ.РФ», под строительство квартала на торги выставлено право аренды земельного участка площадью 249,3 гектара в пяти километрах от села Черданцево в Сысертском районе. Начальная цена аренды составляет 23,34 миллиона рублей.
«Окружение представлено незастроенными территориями и лесным массивом. В окрестностях села находятся многочисленные дома отдыха и природные достопримечательности. До Сысерти – около 18 км, до Екатеринбурга – около 22 км»,
– описывают земельный участок представители площадки.
Предполагается, что в этом месте будут строить индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома. Также ожидается, что в новом микрорайоне предусмотрят строительство объектов инфраструктуры, организацию детских и спортивных площадок, благоустройство и озеленение территории.
Заявки на участие в торгах готовы принимать до 27 ноября. Аукцион должен состояться 1 декабря.
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