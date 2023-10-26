Рядом с Екатеринбургом хотят построить микрорайон на 160 тысяч квадратных метров

описывают земельный участок представители площадки.

«Окружение представлено незастроенными территориями и лесным массивом. В окрестностях села находятся многочисленные дома отдыха и природные достопримечательности. До Сысерти – около 18 км, до Екатеринбурга – около 22 км»,