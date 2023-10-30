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Спрос на фитнес-тренеров в уральской столице вырос в 3,5 раза
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Екатеринбуржцы стали больше заботиться о своем внешнем виде. В уральской столице заметно увеличилось число вакансий в сфере фитнеса и красоты. Так, спрос на фитнес-тренеров за год вырос в 3,5 раза.
Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Работа». По данным специалистов, средние предлагаемые заработные платы фитнес-тренеров достигли отметки в 66 005 рублей, что на 41% больше, чем осенью прошлого года.
Отмечается прирост вакансий на мастеров по шугарингу и маникюру: 39% и 37% соответственно. Зарплатные предложения для мастеров по шугарингу составляют 46 562 рубля, что на 17% больше, чем годом ранее. Мастерам по маникюру готов платить 69 947 рублей – у них зарплаты выросли на 11%.
Также на 35% востребование стали парикмахеры. Им стали предлагать зарплату в 64 845 рублей – на 12% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Работа». По данным специалистов, средние предлагаемые заработные платы фитнес-тренеров достигли отметки в 66 005 рублей, что на 41% больше, чем осенью прошлого года.
Отмечается прирост вакансий на мастеров по шугарингу и маникюру: 39% и 37% соответственно. Зарплатные предложения для мастеров по шугарингу составляют 46 562 рубля, что на 17% больше, чем годом ранее. Мастерам по маникюру готов платить 69 947 рублей – у них зарплаты выросли на 11%.
Также на 35% востребование стали парикмахеры. Им стали предлагать зарплату в 64 845 рублей – на 12% больше, чем в прошлом году.
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