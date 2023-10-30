Несмотря на засушливое лето Свердловская область отличилась урожайностью





– сообщили в департаменте информационной политики региона. «Масличные культуры обмолочены на площади 35 тысяч гектаров, аграрии намолотили 53,2 тысячи тонн семян. Большая часть — это рапс, которого собрано 39,3 тысячи тонн»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшее лето в Свердловской области было засушливым, но это не помешало региону отличиться высокой урожайностью маслосемян и картошки, которая превзошла уровень прошлого года.Отмечается, что в 2023 году область начала активно экспортировать эту культуру, в том числе в страны СНГ и Китай.Помимо маслосемян, значительно превысила показатели прошлого сезона и урожайность картофеля – 259,8 тысячи тонн. С каждого гектара удалось собрать 184,9 центнера, что больше показателей 2022 года на 51,5 центнера, отмечают в ДИПе.Некоторые культуры из-за засушливой погоды все же пострадали. Избежать штрафы за низкую урожайность удалось благодаря введенному в 42 муниципалитетах режиму чрезвычайной ситуации.До конца года на поддержку свердловских аграриев обещают направить около 5 миллиардов рублей, из которых 3,7 миллиарда рублей из регионального и 1,3 миллиарда рублей из федерального и бюджетов.