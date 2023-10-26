У 49 тысячах свердловских домохозяйств появился скоростной интернет





– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Конвергентные решения, включающие гигабитный интернет, цифровое телевидение и мобильную связь, позволяют им экономить до 16 тысяч рублей в год, в сравнении с раздельным подключением услуг»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области серьезно увеличилось количество пользователей скоростным интернетом. За девять месяцев 2023 года у 49 тысяч домохозяйств появился домашний интернет со скоростью до 1 гигабайта в секунду.Это произошло вследствие прокладки волоконно-оптических линий связи в новых жилых комплексах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского и модернизации ранее проложенных сетей в старом жилом секторе многоквартирных домов.В основном строительство новых линий широкополосного доступа в интернет велось с января по октябрь текущего года и коснулось таких екатеринбургских районов, как Академический, Эльмаш, Пионерский, Лечебный, Сортировка и Вторчермет. Также за это время сети модернизировали в центре Екатеринбурга, на ЖБИ, Ботанике, ВИЗе, в Заречном, Юго-Западном, на Уктусе и Уралмаше.При этом отмечается, что две трети пользователей, которым стал доступен высокоскоростной интернет, не стали ограничиваться подключением одной услуги – домашнего интернета.Он также отметил, что новым абонентам оператора, а также тем, в чьих домах модернизировали сети, предусмотрена скидка в 40% при пакетном подключении сразу нескольких услуг – домашнего высокоскоростного интернета, телевидения с более чем 200-ми каналами и мобильной связи для каждого члена семьи.Помимо этого, популярность подключений объясняется экономией при подключении к экосистеме МТС, предлагающей бонусы, которыми можно оплачивать услуги, за использование дополнительных сервисов, в числе которых онлайн-кинотеатр KION, МТС Музыка, Строки, облачное хранилище «Вторая память».