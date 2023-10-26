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Около трамвайного кольца в Верхней Пышме планируют построить пересадочную станцию
Фото: проектная документация
В Верхней Пышме около трамвайного кольца в 2024 году планируют построить пересадочную станцию с залом ожидания, электронным табло и отапливаемым полом.
Как стало известно «Вечерним ведомостям», проект пересадочной станции предусматривает платформу с навесом для посадки и высадки пассажиров, тротуары с клинкерной брусчаткой, площадку с мусорными контейнерами и пешеходные дорожки. Помещение обещают сделать отапливаемым с вентиляцией и климат-контролем.
Помимо этого, внутри остановочного комплекса сделают санитарные комнаты с учетом пространства для инклюзивных пассажиров и родителей с маленькими детьми. Также в здании разместят точку общественного питания.
А для безопасности по периметру и внутри остановочного комплекса установят круглосуточное видеонаблюдение.
Как стало известно «Вечерним ведомостям», проект пересадочной станции предусматривает платформу с навесом для посадки и высадки пассажиров, тротуары с клинкерной брусчаткой, площадку с мусорными контейнерами и пешеходные дорожки. Помещение обещают сделать отапливаемым с вентиляцией и климат-контролем.
Помимо этого, внутри остановочного комплекса сделают санитарные комнаты с учетом пространства для инклюзивных пассажиров и родителей с маленькими детьми. Также в здании разместят точку общественного питания.
А для безопасности по периметру и внутри остановочного комплекса установят круглосуточное видеонаблюдение.
Фото: проектная документация
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