Около трамвайного кольца в Верхней Пышме планируют построить пересадочную станцию

Фото: проектная документация

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме около трамвайного кольца в 2024 году планируют построить пересадочную станцию с залом ожидания, электронным табло и отапливаемым полом.Как стало известно «Вечерним ведомостям», проект пересадочной станции предусматривает платформу с навесом для посадки и высадки пассажиров, тротуары с клинкерной брусчаткой, площадку с мусорными контейнерами и пешеходные дорожки. Помещение обещают сделать отапливаемым с вентиляцией и климат-контролем.Помимо этого, внутри остановочного комплекса сделают санитарные комнаты с учетом пространства для инклюзивных пассажиров и родителей с маленькими детьми. Также в здании разместят точку общественного питания.А для безопасности по периметру и внутри остановочного комплекса установят круглосуточное видеонаблюдение.