В Екатеринбурге подскочила стоимость гаражей и машино-мест





– объясняет руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов. «Более низкая цена связана с тем, что довольно много гаражей не имеют электричества и отопления. Это резко контрастирует с сухими отапливаемыми паркингами в новых ЖК в пользу последних»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за год на 36% выросла стоимость гаражей и на 15% стали дороже машино-места. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимость».Средняя стоимость гаража в уральской столице за год выросла на 36% с 550 до 750 тысяч рублей. Спрос по сравнению с октябрем 2022 года снизился лишь на 3%, а предложение сократилось на 17%. При этом средняя цена машино-мест за год выросла только на 15% и составила 690 тысяч рублей, когда спрос на парковочные места вырос на 82%, а предложение – на 3%.Отмечается, что в среднем по России гараж обходится в два раза дешевле, чем машино-места, но лишь в пяти регионах машинные места стоят дешевле. Помимо Екатеринбурга, в этом списке значатся Сочи, Краснодар, Томск и Тюмень.Стоимость аренды гаражей и машино-мест в Екатеринбурге тоже выросли. Цена на съем гаражей выросла на 20%, составив 6 тысяч рублей в месяц. Спрос на аренду гаражей за год вырос на 53% при увеличении предложения на 8%. Средняя цена на аренду машино-места практически не изменилась, составив 4,5 тысячи рублей в месяц. Спрос и предложение на аренду парковочных мест выросли, соответственно, на 29% и 16%.