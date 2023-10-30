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Свердловской области компенсируют затраты на тушение лесных пожаров
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская область оказалась в списке регионов, которые получат из федерального бюджета денежную компенсацию за тушение лесных пожаров в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства в минувшую пятницу, 27 октября.
Согласно опубликованному документу, в этом году в Свердловской области потушили 312 тысяч гектаров леса при среднем пятилетнем значении в 15,4 гектара. В связи с этим региону решили выделить более 690 миллионов рублей в качестве компенсации затрат на тушение природных пожаров.
Кроме этого, в УрФО помощь получат также пострадавшие от пожаров Курганская область (140,5 млн), Тюменская область (186,2 млн) и ХМАО (612 млн).
Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства в минувшую пятницу, 27 октября.
Согласно опубликованному документу, в этом году в Свердловской области потушили 312 тысяч гектаров леса при среднем пятилетнем значении в 15,4 гектара. В связи с этим региону решили выделить более 690 миллионов рублей в качестве компенсации затрат на тушение природных пожаров.
Кроме этого, в УрФО помощь получат также пострадавшие от пожаров Курганская область (140,5 млн), Тюменская область (186,2 млн) и ХМАО (612 млн).
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