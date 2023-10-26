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В Екатеринбурге выставили на продажу гостиницу «Август Oтель»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выставили на продажу гостиничный комплекс «Август Oтель» за 150 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на Avito.
Гостиница расположена на улице Печатников, 14. Согласно информации в объявлении, ее обещая площадь составляет почти 1660 квадратных метров. Приобрести ее предлагают как личного бизнеса, так и под цели передачи в управление.
По данным «Ъ-Урал», гостиницей управляют сами собственники. Идея продать ее у них возникла давно, но они ждали, когда начнет расти спрос на данный сектор. И теперь, когда вырос интерес к развитию внутреннего туризма, они решились на продажу.
Гостиница расположена на улице Печатников, 14. Согласно информации в объявлении, ее обещая площадь составляет почти 1660 квадратных метров. Приобрести ее предлагают как личного бизнеса, так и под цели передачи в управление.
По данным «Ъ-Урал», гостиницей управляют сами собственники. Идея продать ее у них возникла давно, но они ждали, когда начнет расти спрос на данный сектор. И теперь, когда вырос интерес к развитию внутреннего туризма, они решились на продажу.
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