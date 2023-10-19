В Верхней Пышме и Среднеуральске хотят внедрить «Единый пересадочный билет»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме и Среднеуральске с начала ноября планируют внедрить систему «Единого пересадочного билета», которая должна будет снизить стоимость проезда при пересадках.Новая система должна будет коснуться маршрута Среднеуральск – Верхняя Пышма – Екатеринбург, проезд по которому обещают сделать дешевле, если пересадка совершается в течение часа после оплаты первого проезда.Так, например, стоимость проезда от Среднеуральска до Екатеринбурга на автобусе и трамвае №333 должна будет составить 60,5 рублей. На данный момент поездка поэтому маршруту на автобусе №111 обходится уральцам в 66 рублей. Стоимость проезда из Верхней Пышмы в столицу Урала тоже по планам должна снизиться: с 56,5 до 52 рублей при использовании пересадочного тарифа.Утверждается, что сейчас межмуниципальное автобусное сообщение по скорости, регулярности и пунктуальности проигрывает межмуниципальному трамвайному маршруту, связавшему Верхнюю Пышму с Екатеринбургом, так как трамвай меньше зависит от дорожных ситуаций.Кроме этого, сообщается, что вместо упраздненных межмуниципальных маршрутов №111 и №108, которые из-за пробок и других причин не соблюдали расписание, обещают ввести два новых муниципальных кольцевых маршрута, которые будут подвозить жителей Верхней Пышмы и Среднеуральска к трамваю № 333.