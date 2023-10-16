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Росавиация разрешила два рейса в неделю из Екатеринбурга на Хайнань
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Росавиация разрешила «Уральским авиалиниям» выполнять по два рейса в неделю из Екатеринбурга на китайский остров Хайнань в аэропорт города Санья.
Соответствующие изменения в условиях ранее выданного допуска к выполнению воздушных перевозок опубликовали на сайте министерства транспорта. Ранее уральская авиакомпания могла летать на Хайнань не более одного раза в неделю.
Однако на данный момент в расписании Кольцово нет информации о рейсах на остров Хайнань.
Соответствующие изменения в условиях ранее выданного допуска к выполнению воздушных перевозок опубликовали на сайте министерства транспорта. Ранее уральская авиакомпания могла летать на Хайнань не более одного раза в неделю.
Однако на данный момент в расписании Кольцово нет информации о рейсах на остров Хайнань.
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