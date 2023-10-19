Свердловская область планирует закупить 330 автобусов в 2024 году

– цитирует телеграм-канал Владимира Якушева.

«Одна из самых острых проблем, с которой сталкиваются регионы – это устаревшие автопарки. Использование таких инструментов, как специальные казначейские кредиты и инфраструктурные бюджетные кредиты позволит обновить технику, повысив тем самым качество пассажирских перевозок»,