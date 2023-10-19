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Свердловская область планирует закупить 330 автобусов в 2024 году
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область планируют закупить 330 новых автобусов. Сообщается, что ситуацию держит на контроле полпред президента России Владимир Якушев.
По данным телеграм-канала UrFO_INFO, из 330 автобусов 50 будут большого класса, 178 – среднего и 66 – малого. Поставка ожидается к 1 февраля 2024 года.
Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, уральской столице также были выделены деньги на покупку 30 автобусов большого класса, которые могут вместить не менее 90 пассажиров. Сделка должна состояться в первом квартале следующего года.
Отмечается, что в ближайшее время столица Урала должна получить еще 65 автобусов того же размера: 35 до конца текущего года, и еще 30 в следующем.
По данным телеграм-канала UrFO_INFO, из 330 автобусов 50 будут большого класса, 178 – среднего и 66 – малого. Поставка ожидается к 1 февраля 2024 года.
«Одна из самых острых проблем, с которой сталкиваются регионы – это устаревшие автопарки. Использование таких инструментов, как специальные казначейские кредиты и инфраструктурные бюджетные кредиты позволит обновить технику, повысив тем самым качество пассажирских перевозок»,
– цитирует телеграм-канал Владимира Якушева.
Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, уральской столице также были выделены деньги на покупку 30 автобусов большого класса, которые могут вместить не менее 90 пассажиров. Сделка должна состояться в первом квартале следующего года.
Отмечается, что в ближайшее время столица Урала должна получить еще 65 автобусов того же размера: 35 до конца текущего года, и еще 30 в следующем.
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