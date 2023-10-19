Возрастное ограничение 18+

Свердловская область планирует закупить 330 автобусов в 2024 году

15.02 Пятница, 20 октября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область планируют закупить 330 новых автобусов. Сообщается, что ситуацию держит на контроле полпред президента России Владимир Якушев.

По данным телеграм-канала UrFO_INFO, из 330 автобусов 50 будут большого класса, 178 – среднего и 66 – малого. Поставка ожидается к 1 февраля 2024 года.

«Одна из самых острых проблем, с которой сталкиваются регионы – это устаревшие автопарки. Использование таких инструментов, как специальные казначейские кредиты и инфраструктурные бюджетные кредиты позволит обновить технику, повысив тем самым качество пассажирских перевозок»,

– цитирует телеграм-канал Владимира Якушева.


Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, уральской столице также были выделены деньги на покупку 30 автобусов большого класса, которые могут вместить не менее 90 пассажиров. Сделка должна состояться в первом квартале следующего года.

Отмечается, что в ближайшее время столица Урала должна получить еще 65 автобусов того же размера: 35 до конца текущего года, и еще 30 в следующем.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге планируют повысить стоимость проезда до 35 рублей
19 октября 2023
Екатеринбургский метрополитен планирует отказаться от жетонов к 2024 году
19 октября 2023
В Екатеринбурге хотят ввести ограничения для самокатчиков
17 октября 2023
Екатеринбург вместе с Москвой примет «Всемирные игры дружбы»
19 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке

По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:32 В трех районах Екатеринбурга высади 68 деревьев
15:02 Свердловская область планирует закупить 330 автобусов в 2024 году
14:34 Жительницу Каменского района отправили в колонию за истязание собственных детей
14:06 «Арт-трамвай» в уральской столице выйдет на новый маршрут
13:32 Жителя Березовского обвинили в убийстве двухлетней дочки сожительницы
13:04 Вопрос подорожания проезда в Екатеринбурге должен будет рассмотреть мэр
12:33 Жителей Свердловской области призвали ставить прививки от гриппа
12:11 «Врач» со «следователем» похитили у пожилой екатеринбурженки 635 тысяч
11:40 В Свердловской области суд взыскал с осужденных суммы взяток спустя несколько лет
11:05 В Екатеринбурге обнаружили магазин с контрафактной продукцией
10:32 Екатеринбургская Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП на Агрономической
10:00 В Свердловской области под поезд попал 37-летний мужчина
09:30 Екатеринбуржцу пропавшая полгода назад супруга прислала пугающее сообщение
20:55 Под Сухим Логом погиб пешеход, под Волчанском — пассажирка авто
20:23 День ленивца отметят в Екатеринбургском зоопарке
20:04 В Каменске-Уральском на грани банкротства оказалось крупное предприятие
19:22 Для пожилых водителей Свердловской области предложили ужесточить медконтроль
18:39 Заботливый муж тагильчанки пойдёт под суд за кражу в Екатеринбурге
18:15 Екатеринбург вместе с Москвой примет «Всемирные игры дружбы»
17:27 В Екатеринбурге обновили 22 автобусных остановки
16:56 Прокуратура потребовала ужесточить приговор екатеринбургскому тренеру Николаю Ражеву
16:39 Ранее судимый екатеринбуржец попытался убить свою племянницу
16:02 В столице Урала на выходные закроют движение по улице Чемпионов
15:27 Вице-мэр Корюков опроверг информацию о повышении стоимости проезда в Екатеринбурге
15:05 Среднеуральское предприятие выпустило в Новомариинское водохранилище молодняк сазана
14:30 Доходы Екатеринбурга выросли на 7,5%
Все новости Свердловской области
14:50 МИД РФ: около тысячи россиян и граждан стран СНГ запросили эвакуацию с Ближнего Востока
13:45 Опрос: менее половины россиян поддерживают запрет на использование животных в цирках
12:55 В Италии проходит общенациональная забастовка работников транспорта
12:10 Прокуратура: на Дальнем Востоке выявлено 700 фактов взяточничества с начала года
11:32 СК: в Иркутской области арестован мэр города Тулуна
11:01 Армия Израиля объявила об эвакуации жителей города на границе с Ливаном
10:48 Пассажирский Боинг-737 вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности
18:00 ГД в I чтении приняла поправки о наказании за «дискредитацию» добровольцев Росгвардии
17:02 В Минске отец приговорен к расстрелу за убийство ребенка, мать получила 25 лет колонии
16:22 Путин заявил, что к 2030 году 70% россиян должны быть вовлечены в занятия спортом
15:30 В Сургуте из зала суда сбежал полицейский, обвиняемый в избиении задержанных
13:48 Сенатор от Татарстана попал в реанимацию после ДТП
13:00 Профсоюз: в Берлине на акциях протеста пострадали 65 полицейских
12:34 Депутаты ГД предложили запретить оскорбительные названия населенных пунктов
11:55 В Челябинске мужчина с ножом напал на посетителей магазина, ранены три человека
11:38 СМИ: в Подмосковье убиты родственники рок-музыканта Стаса Намина
11:12 В ГД внесли законопроект о запрете рекламы энергетиков
10:58 В Новосибирской области обрушился железобетонный мост
10:50 ВТБ Лизинг предлагает эксклюзивную скидку до 1,6 млн рублей на спецтехнику Cukurova
10:40 В Вашингтоне на акциях протеста задержаны сотни человек
14:03 В Щелково против сотрудницы УК, переехавшей девушку на машине, возбудили уголовное дело
13:16 В Москве задержали третью фигурантку громкого дела о торговле людьми
12:24 Спикер ГД назвал ошибкой законопроект, разрешающий осужденным за тяжкие преступления быть учителями
11:16 После удара по больнице в Газе в нескольких странах прошли массовые протесты
10:21 Банк России остановил выпуск обновленной банкноты в 1000 рублей
18:12 Король Иордании заявил, что Иордания и Египет не смогут принять палестинских беженцев
Все новости России и мира
15:32 В трех районах Екатеринбурга высади 68 деревьев
15:02 Свердловская область планирует закупить 330 автобусов в 2024 году
14:34 Жительницу Каменского района отправили в колонию за истязание собственных детей
14:31 Валерий Сухих: «Парламентские уроки – не просто образовательная традиция, а рабочая площадка»
14:17 Технология ученых Пермского политеха повысила эксплуатационные характеристики изделий, полученных 3D-печатью
14:06 «Арт-трамвай» в уральской столице выйдет на новый маршрут
13:32 Жителя Березовского обвинили в убийстве двухлетней дочки сожительницы
13:04 Вопрос подорожания проезда в Екатеринбурге должен будет рассмотреть мэр
12:33 Жителей Свердловской области призвали ставить прививки от гриппа
12:11 «Врач» со «следователем» похитили у пожилой екатеринбурженки 635 тысяч
11:40 В Свердловской области суд взыскал с осужденных суммы взяток спустя несколько лет
11:05 В Екатеринбурге обнаружили магазин с контрафактной продукцией
10:32 Екатеринбургская Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП на Агрономической
10:00 В Свердловской области под поезд попал 37-летний мужчина
09:55 Судебные приставы помогли бывшим супругам договориться о порядке общения с детьми
09:30 Екатеринбуржцу пропавшая полгода назад супруга прислала пугающее сообщение
20:55 Под Сухим Логом погиб пешеход, под Волчанском — пассажирка авто
20:23 День ленивца отметят в Екатеринбургском зоопарке
20:04 В Каменске-Уральском на грани банкротства оказалось крупное предприятие
19:22 Для пожилых водителей Свердловской области предложили ужесточить медконтроль
18:39 Заботливый муж тагильчанки пойдёт под суд за кражу в Екатеринбурге
18:15 Екатеринбург вместе с Москвой примет «Всемирные игры дружбы»
17:27 В Екатеринбурге обновили 22 автобусных остановки
16:56 Прокуратура потребовала ужесточить приговор екатеринбургскому тренеру Николаю Ражеву
16:39 Ранее судимый екатеринбуржец попытался убить свою племянницу
16:02 В столице Урала на выходные закроют движение по улице Чемпионов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK