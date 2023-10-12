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В Екатеринбурге обнаружили магазин с контрафактной продукцией
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В Екатеринбурге сотрудники таможенной службы обнаружили магазин с контрафактной продукцией. Специалисты нашли в магазине порядка 300 товаров с признаками подделок.
В числе подделок были обувь, носки, верхняя одежда и парфюмерия.
Отмечается, что инспекторы наиболее небезопасную продукцию из товарного оборота изъяли.
Сейчас продавца, не сумевшего предоставить нужные документы, ждет расширенная таможенная проверка. Подлинность продукции будет устанавливать экспертиза. В случае, если подтвердится, что там продавался контрафакт, будет решаться вопрос о возбуждении административного дела.
Всего с начала 2023 года екатеринбургские таможенники выявили более 11 тысяч единиц контрафактных товаров.
В числе подделок были обувь, носки, верхняя одежда и парфюмерия.
«Товары, реализуемые под видом известных мировых брендов, индивидуальный предприниматель не задекларировал, а также не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров и сертификаты качества»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в отделе по связям с общественностью УТУ.
Отмечается, что инспекторы наиболее небезопасную продукцию из товарного оборота изъяли.
Сейчас продавца, не сумевшего предоставить нужные документы, ждет расширенная таможенная проверка. Подлинность продукции будет устанавливать экспертиза. В случае, если подтвердится, что там продавался контрафакт, будет решаться вопрос о возбуждении административного дела.
Всего с начала 2023 года екатеринбургские таможенники выявили более 11 тысяч единиц контрафактных товаров.
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