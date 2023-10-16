В Каменске-Уральском на грани банкротства оказалось крупное предприятие

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

«Уральский завод цветного литья», расположенный в Каменске-Уральском, могут признать банкротом. У предприятия скопилось много долгов, в том числе — по причине неуплаты взятых кредитов.Обанкротить уральское предприятие намерена Федеральная налоговая служба — соответствующий иск от ведомства уже передан в областной Арбитражный суд. Общая сумма долга, числящаяся за заводом — 12 миллиардов рублей, пишет «Агентство экономических новостей».«Уральский завод цветного литья» начал работу в 2007 году, официальную регистрацию прошёл значительно позже. Основная деятельность завода —производство литейной продукции. Заниматься завод и переработкой вторсырья. В числе выпускаемой продукции — изделия, используемые при тушении пожаров (конкретнее, соединительные элементы для шлангов). В пик активности на заводе работало около 500 человек. Несмотря на явный кризис, который ставит под вопрос существование завода, на официальном сайте предприятия до сих пор вывешен список вакансий. Судя по нему, заводу требуются плавильщики, лаборанты и менеджер по продажам.