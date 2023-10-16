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«Лента» купила уральскую сеть магазинов «Монетка»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Федеральная сеть магазинов «Лента» купила уральскую торговую сеть «Монетка». Большинство магазинов расположены на Урале и в Западной Сибири.
В пресс-службе «Ленты» сообщили, что общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 606 тысяч квадратных метров. В сделку вошли 2 120 магазинов, пять распределительных центров общей площадью 116 тысяч квадратных метров и 560 грузовых автомобилей.
Сделка профинансирована за счет денежных средств «Ленты» и заемного финансирования. Сумма сделки не уточняется.
Торговая сеть «Монетка» была основана в 2001 году в Екатеринбурге. Сеть управляла 2,01 тысячи дискаунтеров общей площадью почти 590 тысяч квадратных метров в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах УрФО.
В пресс-службе «Ленты» сообщили, что общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 606 тысяч квадратных метров. В сделку вошли 2 120 магазинов, пять распределительных центров общей площадью 116 тысяч квадратных метров и 560 грузовых автомобилей.
Сделка профинансирована за счет денежных средств «Ленты» и заемного финансирования. Сумма сделки не уточняется.
Торговая сеть «Монетка» была основана в 2001 году в Екатеринбурге. Сеть управляла 2,01 тысячи дискаунтеров общей площадью почти 590 тысяч квадратных метров в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах УрФО.
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