«Лента» купила уральскую сеть магазинов «Монетка»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Федеральная сеть магазинов «Лента» купила уральскую торговую сеть «Монетка». Большинство магазинов расположены на Урале и в Западной Сибири.В пресс-службе «Ленты» сообщили, что общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 606 тысяч квадратных метров. В сделку вошли 2 120 магазинов, пять распределительных центров общей площадью 116 тысяч квадратных метров и 560 грузовых автомобилей.Сделка профинансирована за счет денежных средств «Ленты» и заемного финансирования. Сумма сделки не уточняется.Торговая сеть «Монетка» была основана в 2001 году в Екатеринбурге. Сеть управляла 2,01 тысячи дискаунтеров общей площадью почти 590 тысяч квадратных метров в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах УрФО.