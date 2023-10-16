Спрос на персонал в моногородах Свердловской области вырос на 60%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За два года количество вакансий в моногородах Свердловской области выросло на 60%. Об этом сообщает служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru.Так, за январь-сентябрь 2023 года в моногородах было открыто 45,6 тысячи вакансий, за тот же период прошлого года – 30,9 тысячи, 2021 года – 28,4 тысячи. Большая часть вакансий приходится на Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск. А наиболее существенный прирост числа вакансий наблюдается в Красноуральске (+142% за два года), Карпинске (+99%) и Краснотурьинске (+80%).На данный момент самыми востребованными специалистами в свердловских моногородах являются продавцы-консультанты и кассиры (10,3%), менеджеры по продажам (5,3%), операторы call-центров (5,1%), водители (4,8%), разнорабочие (3,5%), слесари и сантехники (2,8%), машинисты (2,5%), повара и пекари (2,2%), а также сварщики (2,1%).Вакансии в моногородах Свердловской области чаще всего открывают компании из отраслей «Розничная торговля» (17,5% предложений о работе), «Металлургия, металлообработка» (10,5%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (7,4%), «Финансовый сектор» (5,6%), «Добывающая отрасль» (5,6%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (4,8%), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (2,6%) и «Тяжелое машиностроение» (4,0%).Почти половина (45%) вакансий подходят для соискателей без опыта работы, в 44% случаях достаточно опыта от года до трех лет, а 11% предложений рассчитаны на людей с опытом от трех лет и выше.