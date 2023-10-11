Главврач скорой помощи Екатеринбурга заявил об острой нехватке медиков





– рассказал Пушкарев. «Сейчас у нас зарплаты даже меньше, чем у врачей в стационарах, а нагрузка, конечно, колоссальная. Врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи 24 часа находятся в машине. При этом средняя зарплата медперсонала – 64 000 рублей, у врачей чуть больше – это 96 000 рублей»»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В скорой помощи Екатеринбурга не хватает 160 специалистов – 60 врачей и 100 фельдшеров. Об этом заявил главврач Игорь Пушкарев в эфире ОТВ.Самыми дефицитными специальностями считаются анестезиологи-реаниматологи и педиатры. Пушкарев сообщает, что нехватка медиков связана с большой нагрузкой и низкими зарплатами. По его словам, врачи скорой помощи получают меньше, чем медики в стационарах, но нагрузка у них очень большая.Главврач добавил, что нагрузку на скорую помощь создают также «неоправданные» вызовы. Их около 12%. Чаще всего, по словам Пушкарева, скорую вызывают маленьким детям (524 на 1000 случаев).