На Единый музейный центр в Нижнем Тагиле выделят 165 миллионов рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков озвучил сумму, которую планируют выделить на создание «Единого многофункционального музейного центра». Она превышает 165 миллионов рублей.На эти деньги планируется подготовить необходимую для реализации проекта документацию, провести противоаварийные работы по сохранению флигеля музейного здания заводоуправления, возвести строительные леса и смонтировать на стены защитную сетку. И это — только предварительные расходы. Стоимость всего «Единого многофункционального музейного центра» озвучивалась ранее и составила почти полтора миллиарда рублей.По задумке авторов проекта «Единого многофункционального музейного центра», в Нижнем Тагиле должен появиться объединённый комплекс, который будет включать библиотеку с книжной коллекцией Демидовых, информационный центр, музей горнозаводской истории, музей керамики, музей древней истории, научно-исследовательский центр и многое другое. Помимо прочего, такой центр собираются снабдить залом для кинопросмотров, концертную площадку, лекторий и точки общепита.