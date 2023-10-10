Центробанк презентовал пятитысячную купюру с изображением Екатеринбурга



Фото: пресс-служба Центробанка РФ





– сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. «Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Москве презентовали новый дизайн банкноты номиналом 5000 рублей, на которой изображен Екатеринбург.На лицевой стороне пятитысячной купюры изображена стела «Европа-Азия» и узнаваемые здания – БЦ «Высоцкий», Башня «Исеть», цирк, ДИВС, Дом Севастьянова, гостиница «Исеть». На оборотной стороне изображены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-параллель» в Салехарде.Также изменен дизайн банкноты номиналом 1000 рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной - Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике, Музей археологии и этнографии в Уфе.