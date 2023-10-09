Число вакансий для людей с ОВЗ в Свердловской области выросло в два раза





– поясняет руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова. «Рост количества вакансий, доступных для соискателей с ограниченными возможностями здоровья, связан с двумя ключевыми факторам: кадровый голод и развитие технологий. Кадровый голод заставляет работодателей расширять горизонты подбора, отказываться от предубеждений в найме и регулярно искать новые источники привлечения кандидатов, в том числе – рассматривать на вакансии людей с инвалидностью. А развитие технологий и удаленной занятости позволяет компаниям все более успешно адаптировать рабочие места под людей с ограниченными возможностями и в результате расширять список вакансий, которые доступны для таких соискателей»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за год количество вакансий, доступных для людей с ограниченными возможностями, выросло в два раза. Об этом сообщает служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru.Так, в сентябре этого года в регионе было открыто 1 735 вакансий, в которых содержится отметка «Доступно людям с инвалидностью». Год назад таких вакансий было всего 924, то есть интерес к этой категории соискателей вырос в 1,9 разаВ целом спрос на персонал в Свердловской области за год вырос в 1,6 раза.Вакансии для людей с ОВЗ чаще всего открывают в профессиональных сферах «Продажи, обслуживание клиентов» (55%), «Транспорт, логистика, перевозки» (15%), «Домашний, обслуживающий персонал» (12%), «Административный персонал» (11%), «Рабочий персонал» (9%).