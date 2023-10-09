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Мэрия Екатеринбурга проведет аукцион по аренде 12 помещений
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурге выставила на торги 12 нежилых объектов. Представителям малого и среднего бизнеса предлагают поучаствовать в аукционе на право заключения договоров аренды этих объектов.
В пресс-службе мэрии сообщили, что аукцион состоится 2 ноября в электронной форме. Он является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене.
На торги выставлены 12 нежилых объектов, расположенных по следующим адресам:
- улица Антона Валека, 12;
- переулок Гаринский, 16;
- Малышева, 1;
- Московская, 48 «а»;
- Отдыха, 93;
- Бажова, 103;
- Декабристов, 16/18;
- Ильича, 5;
- переулок Калиновский, 3;
- Красных командиров, 39 «а»;
- Агрономическая, 37;
- Трактористов, 17.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются до 30 октября.
В пресс-службе мэрии сообщили, что аукцион состоится 2 ноября в электронной форме. Он является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене.
На торги выставлены 12 нежилых объектов, расположенных по следующим адресам:
- улица Антона Валека, 12;
- переулок Гаринский, 16;
- Малышева, 1;
- Московская, 48 «а»;
- Отдыха, 93;
- Бажова, 103;
- Декабристов, 16/18;
- Ильича, 5;
- переулок Калиновский, 3;
- Красных командиров, 39 «а»;
- Агрономическая, 37;
- Трактористов, 17.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются до 30 октября.
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