Мэрия Екатеринбурга проведет аукцион по аренде 12 помещений

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурге выставила на торги 12 нежилых объектов. Представителям малого и среднего бизнеса предлагают поучаствовать в аукционе на право заключения договоров аренды этих объектов.В пресс-службе мэрии сообщили, что аукцион состоится 2 ноября в электронной форме. Он является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене.На торги выставлены 12 нежилых объектов, расположенных по следующим адресам:- улица Антона Валека, 12;- переулок Гаринский, 16;- Малышева, 1;- Московская, 48 «а»;- Отдыха, 93;- Бажова, 103;- Декабристов, 16/18;- Ильича, 5;- переулок Калиновский, 3;- Красных командиров, 39 «а»;- Агрономическая, 37;- Трактористов, 17.Заявки и документы на участие в аукционе принимаются до 30 октября.