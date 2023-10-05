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Нижнему Тагилу направят еще 250 млн рублей на перевод домов с печного отопление на газовое
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Нижнему Тагилу до 2026 года дополнительно направят из федерального бюджета 250 миллионов рублей. Средства потратят на компенсацию затрат жителей на перевод домов с печного отопление на газовое.
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что в 2024 году городу выделят 33,6 миллиона рублей, а в 2025 году – 216,4 миллиона рублей.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов добавил, что на эти средства планируется газифицировать более 2000 частных домов.
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что в 2024 году городу выделят 33,6 миллиона рублей, а в 2025 году – 216,4 миллиона рублей.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов добавил, что на эти средства планируется газифицировать более 2000 частных домов.
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