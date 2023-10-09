В Свердловской области выросла средняя зарплата рабочих





– отмечает директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. «Спрос на специалистов с профессией в руках все больше, и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы. Работодатели поднимают уровень оплаты труда, улучшают условия и готовы бороться с конкурентами за настоящих профи. Так, если в сентябре прошлого года средняя предлагаемая зарплата в сфере «Рабочий персонал» в регионе составляла 45,2 тысячи рублей, то сегодня – уже 59,6 тысячи»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за год средняя предлагаемая рабочим зарплата выросла с 45,2 тысячи рублей до 59,6 тысячи рублей. Такие данные приводит служба исследований hh.ru.На данный момент в регионе на профессиональную сферу «Рабочих персонал» приходится 23% вакансий. Это самая востребованная у бизнеса категория соискателей, а также одна из наиболее дефицитных.По данным hh.ru, количество вакансий для рабочего персонала в сентябре 2023 года выросло на 68% по сравнению с сентябрем прошлого года. А количество резюме в этой сфере за год сократилось на 13%. Сейчас на одну вакансию приходится всего 1,5 резюме.