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Авиакомпания «Победа» заплатит екатеринбуржцу 175 тысяч рублей за несостоявшийся рейс
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Победа» заплатит жителю Екатеринбурга 175 тысяч рублей за несостоявшийся рейс в Турцию.
В пресс-службе Свердловского облсуда рассказали, что семья из Екатеринбурга в сентябре 2020 года должна была полететь в Анталию через Москву рейсом «Победы». Глава семьи купил билеты за 80 784 рублей. Однако рейс отменили из-за технической неисправности самолета. Семье пришлось покупать новые билеты до Москвы и до Анталии у другой авиакомпании за 79 890 рублей.
После возвращения домой мужчина обратился в авиакомпанию «Победа» с претензией о возмещении убытков, но ее оставили без удовлетворения. Тогда екатеринбуржец подал иск в Верх-Исетский районный суд.
Суд удовлетворил требования мужчины частично, взыскав с авиакомпании в пользу заявителя стоимость билетов – 80 784 рубля, неустойку – 50 тысяч рублей, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 4 тысячи рублей штрафа.
Не согласившись с решением, мужчина подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, попросив изменить сумму неустойки и штрафа. Облсуд увеличил размер штрафа до 40 тысяч рублей, а в остальной части оставил решение районного суда без изменений. В итоге «Победа» должна выплатить екатеринбуржцу 175 784 рубля.
В пресс-службе Свердловского облсуда рассказали, что семья из Екатеринбурга в сентябре 2020 года должна была полететь в Анталию через Москву рейсом «Победы». Глава семьи купил билеты за 80 784 рублей. Однако рейс отменили из-за технической неисправности самолета. Семье пришлось покупать новые билеты до Москвы и до Анталии у другой авиакомпании за 79 890 рублей.
После возвращения домой мужчина обратился в авиакомпанию «Победа» с претензией о возмещении убытков, но ее оставили без удовлетворения. Тогда екатеринбуржец подал иск в Верх-Исетский районный суд.
Суд удовлетворил требования мужчины частично, взыскав с авиакомпании в пользу заявителя стоимость билетов – 80 784 рубля, неустойку – 50 тысяч рублей, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 4 тысячи рублей штрафа.
Не согласившись с решением, мужчина подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, попросив изменить сумму неустойки и штрафа. Облсуд увеличил размер штрафа до 40 тысяч рублей, а в остальной части оставил решение районного суда без изменений. В итоге «Победа» должна выплатить екатеринбуржцу 175 784 рубля.
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