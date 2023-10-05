Авиакомпания «Победа» заплатит екатеринбуржцу 175 тысяч рублей за несостоявшийся рейс

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Победа» заплатит жителю Екатеринбурга 175 тысяч рублей за несостоявшийся рейс в Турцию.В пресс-службе Свердловского облсуда рассказали, что семья из Екатеринбурга в сентябре 2020 года должна была полететь в Анталию через Москву рейсом «Победы». Глава семьи купил билеты за 80 784 рублей. Однако рейс отменили из-за технической неисправности самолета. Семье пришлось покупать новые билеты до Москвы и до Анталии у другой авиакомпании за 79 890 рублей.После возвращения домой мужчина обратился в авиакомпанию «Победа» с претензией о возмещении убытков, но ее оставили без удовлетворения. Тогда екатеринбуржец подал иск в Верх-Исетский районный суд.Суд удовлетворил требования мужчины частично, взыскав с авиакомпании в пользу заявителя стоимость билетов – 80 784 рубля, неустойку – 50 тысяч рублей, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 4 тысячи рублей штрафа.Не согласившись с решением, мужчина подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, попросив изменить сумму неустойки и штрафа. Облсуд увеличил размер штрафа до 40 тысяч рублей, а в остальной части оставил решение районного суда без изменений. В итоге «Победа» должна выплатить екатеринбуржцу 175 784 рубля.