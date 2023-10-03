ЦБ РФ представит новую пятитысячную купюру с изображением Екатеринбурга

«Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс, будут более износоустойчивыми», – заявил Сергей Белов на встрече представителей кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Нина Шашмурина © Вечерние ведомости

Центробанк РФ представит новую пятитысячную купюру с изображением Екатеринбурга в следующий понедельник, 16 октября.По информации, представленной на официальном сайте Центрального банка, 16 октября ЦБ РФ проведет специальную пресс-конференцию, на которой будет представлена новая серия банкнот с номиналами 1000 и 5000 рублей. В новой серии тысячерублевая купюра будет посвящена Приволжскому федеральному округу и будет иметь изображение Нижнего Новгорода. Пятитысячная купюра будет посвящена Уральскому федеральному округу и будет содержать изображение Екатеринбурга.В пресс-конференции примут участие зампред ЦБ РФ Сергей Белов и гендиректор АО «Гознак» Аркадий Трачук.Ожидается, что в оборот купюры будут введены уже к концу этого года. Они сохранят свою цветовую палитру, но будут иметь больше защитных элементов.