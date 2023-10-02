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Свердловская область оказалась на 14 месте в рейтинге регионов по благополучию населения
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская область заняла 14 место в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения.
Рейтинг составили специалисты «РИА Новости» по данным Росстата и Центрального Банка РФ. Учитывались показатели, характеризующие материальное состояние жителей регионов России по итогам 2022 года.
Свердловская область по итогам прошлого года набрала 54,12 балла и заняла в списке 14 место. В 2021 году регион набрал 50,42 балла.
Лидерами рейтинга по материальному благополучию населения стали Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов), Магаданская область (97,62 балла) и Ненецкий автономный округ (93,29 балла). На последних строчках оказались Карачаево-Черкесия (5,19 балла), Тува (1,98 балла) и Ингушетия (1 балл).
Рейтинг составили специалисты «РИА Новости» по данным Росстата и Центрального Банка РФ. Учитывались показатели, характеризующие материальное состояние жителей регионов России по итогам 2022 года.
Свердловская область по итогам прошлого года набрала 54,12 балла и заняла в списке 14 место. В 2021 году регион набрал 50,42 балла.
Лидерами рейтинга по материальному благополучию населения стали Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов), Магаданская область (97,62 балла) и Ненецкий автономный округ (93,29 балла). На последних строчках оказались Карачаево-Черкесия (5,19 балла), Тува (1,98 балла) и Ингушетия (1 балл).
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