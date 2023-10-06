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Стоимость проезда в такси в Екатеринбурге выросла на 100%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге стоимость проезда в такси выросла на 100%. Рост цен отмечается по всей стране, но уральская столица стала одним из лидеров.
Как пишет «Российская газета», поездки в такси подорожали на 100% в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, на 70% – в Мурманске, на 50-70% – в Перми. Причин такого роста цен несколько. Но «спусковым крючком», по мнению экспертов, мог послужить ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ...», вступивший в силу с 1 сентября.
Эксперты заявили изданию, что цены на такси поднялись из-за монополизации рынка. В городах остался один крупный агрегатор, наиболее популярный у местных жителей, и небольшие компании, цены которых всегда были выше. К этому добавился и дефицит кадров. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов считает, что многие водители из-за вступившего в силу закона сейчас переоформляют документы, и поэтому не могут выйти на линию.
Отметим, что Минтранс РФ отрицает резкий рост цен на поездки в такси.
Как пишет «Российская газета», поездки в такси подорожали на 100% в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, на 70% – в Мурманске, на 50-70% – в Перми. Причин такого роста цен несколько. Но «спусковым крючком», по мнению экспертов, мог послужить ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ...», вступивший в силу с 1 сентября.
Эксперты заявили изданию, что цены на такси поднялись из-за монополизации рынка. В городах остался один крупный агрегатор, наиболее популярный у местных жителей, и небольшие компании, цены которых всегда были выше. К этому добавился и дефицит кадров. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов считает, что многие водители из-за вступившего в силу закона сейчас переоформляют документы, и поэтому не могут выйти на линию.
Отметим, что Минтранс РФ отрицает резкий рост цен на поездки в такси.
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