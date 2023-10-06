Кадровый голод в Свердловской области усилился в 1,6 раза

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на одну активную вакансию приходится 2,5 активных резюме, что говорит о существенной нехватке кадров. За год кадровый голод в регионе усилился в 1,6 раза.Как сообщает служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru, наиболее остро работников не хватает в профессиональной сфере «Автомобильный бизнес» – на одну вакансию приходится 1,2 активных резюме. В «десятку» самых «дефицитных» сфер также вошли «Розничная торговля» (1,4), «Рабочий персонал» (1,5), «Строительство, недвижимость» (1,7) и «Производство, сервисное обслуживание» (1,8), «Медицина, фармацевтика» (1,9), «Продажи, обслуживание клиентов» (2,1), «Транспорт, логистика, перевозки» (2,1), «Туризм, гостиницы, рестораны» (2,2) и «Сельское хозяйство» (2,3).Работодатели, которые ищут данных специалистов, сейчас испытывают проблемы с подбором персонала. Соискатели, интересующиеся этими сферами, наоборот, имеют высокие шансы быстрого и успешного трудоустройства.Другая ситуация сложилась в четырех профессиональных сферах. Там, наоборот, по итогам сентября фиксируется профицит кадров. Речь идет о сферах «Маркетинг, реклама, PR» (9,5 резюме на вакансию), «Высший и средний менеджмент» (10,4), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (11,7) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (16,3).В сентябре прошлого года на одну вакансию в области приходилось 4 резюме. Таким образом, кадровый голод за год усилился в 1,6 раза. Наиболее заметно ситуация изменилась в сферах «Автомобильный бизнес», «Страхование», «Розничная торговля», «Транспорт, логистика, перевозки», «Домашний, обслуживающий персонал» и «Административный персонал». В этих сферах дефицит кадров вырос в два и более раза.